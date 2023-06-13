شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الصالات يواجه الكويت فى ربع نهائي كأس العرب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة جهاد عرفة، مع نظيره الكويتي، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في ربع نهائي كاس العرب المقامة بالسعودية. وتأهل منتخب مصر لهذا الدور برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، حيث فوزا كبيرا على منتخب موريتانيا بسباعية مقابل هدفين، ثم التعادل مع العراق 3-3، والفوز على فلسطين بنتيجة 5-1 فى ختام دور المجموعات بكأس العرب.

وتضم قائمة منتخب مصر 15 لاعباً هم: جمال عبد الناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبد الرحمن عيد وعبد الرحمن سيد وخالد عبد الله محمد ومحمد عبد الحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، ويضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإداري وأحمد حسن مدير المهات.