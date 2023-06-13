شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لـ كريم مصطفى فى غزل المحلة للحاق بمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم مصطفى مهاجم فريق غزل المحلة لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور خالد الجميزى، عقب إصابته بجزع فى الأنكل وتجهيزه لمباراة الزمالك المقبلة.

ويعد كريم مصطفى من العناصر الأساسية لفريق غزل المحلة في الفترة الأخيرة حيث شارك فى 21 مباراة هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلاقى غزل المحلة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز الثلاثاء 27 من الشهر الجارى باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات و التعادل فى مثلها والخسارة فى 15 مباراة.