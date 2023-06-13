شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الصم تتسلم شيكات الدعم قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت أندية كرة القدم للصم، الشيكات الخاصة بالدعم المقدم من وزارة الرياضة، قبل أيام من انطلاق بطولة الدورى للدرجة الأولى والممتاز.

وتنطلق بطولة الدورى يوم 16 يونيو الجارى، حيث تقام المباريات على ملاعب الأندية المشاركة فى البطولة، على مستوى الدورى الممتاز، ويشارك فى البطولة 16 فريقا، مقسمة إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.

وكانت الوزارة قدمت دعم بقيمة مليون و300 ألف جنيه، لأندية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولي لكرة القدم للصم، وجاء عدد الأندية المستفيدة 37 ناديا، بواقع 50 ألف جنيه لأندية الممتاز و30 ألف جنيه لأندية الدرجة الأولى، وسمحت اللجنة لمراكز الشباب وأندية الشركات بالمشاركة فى دوري كرة القدم، ووصل إجمالي عدد الفرق المشاركة 58 هيئة مشاركة فعليا فى الدوري وكأس مصر.