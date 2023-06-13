شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد جهود أسامة فيصل أمام الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق البنك الأهلى جهود مهاجم الفريق أسامة فيصل فى المواجهة المقبلة أمام الأهلى، بعدما تعرض للإيقاف المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى بسبب الحصول على ثلاثة إنذرات.

وتعادل فريق البنك الأهلى مع الاتحاد السكندرى سلبيا فى اللقاء الذى جمعهما باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وشارك أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى مع الفريق هذا الموسم في 22 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر يوم 23 من الشهر الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في تمام الساعة السادسة و النصف مساء ثم يستضيف الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم 29 و تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل فى 11 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.