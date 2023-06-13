شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات "منتصف الملعب" تحدد موقف أشرف روقا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رهن مسئولو نادى الزمالك مصير محمد أشرف روقا، لاعب الوسط، من الاستمرار مع الفارس الأبيض فى الموسم الجديد، بالصفقات التي سيتم إبرامها لتدعيم خط الوسط.

وينتظر مسئولو القلعة البيضاء حسم الصفقات الجديدة التي سيتم إبرامها، وفى حال تدعيم خط الوسط بلاعب أو اثنين "سوبر" سيتم السماح لروقا بالرحيل فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن اللاعب مازال يتبقى فى عقده موسم إضافي مع الزمالك.

واتخذت إدارة نادى الزمالك قرارًا بعدم مناقشة أى عروض محلية تتلقاها الفترة المقبلة للاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق الأبيض، والذين يرفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، التفريط فى خدماتهم باعتبارهم الأعمدة الأساسية، والتي سيقوم الجهاز الفني بتحديد العناصر التى يحتاجها والصفقات المراد إبرامها فى الميركاتو الصيفي المقبل، بناءً على هذا القوام الأساسي.

وأبدى أوسوريو تمسكه باستمرار بعض لاعبى الفريق مع السماح بإمكانية رحيل الآخرين، لعدم تقديمهم مردود جيد وغيابهم عن المستوى، حيث يرغب أوسوريو في تدعيم الزمالك بعناصر مميزة تستطيع تنفيذ طريقة لعبه التي يعتمد عليها، ويشكل فريق متكامل في الموسم الجديد يستطيع المنافسه به على جميع البطولات.