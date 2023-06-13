شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ دراسة الحدود بعد فترة التوقف استعداداً لمواجهة 22 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي، عقب انتهاء فترة توقف الدوري الحالية، لخوض مباراة حرس الحدود فى بطولة الدوري، والمقرر لها الخميس الموافق 22 يونيو الجاري.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، دراسة الحدود عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعادت بعثة الأهلي صباح أمس، الاثنين، قادمة من المغرب بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وسادت حالة من الفرحة والسعادة أجواء بعثة المارد الأحمر خلال العودة للقاهرة بعد حصد اللقب القاري للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي.

بقاء 8 أهلاوية فى المغرب

وتخلّف لاعبو الأهلي الدوليون عن العودة مع المارد الأحمر، حيث تقرر بقاؤهم فى المغرب لحين انضمام باقي عناصر المنتخب الوطني الأول لهم لمواجهة غينيا غد، الأربعاء، بالمغرب فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويتواجد ثمانية لاعبين من الأهلي فى معسكر المنتخب الوطنى وهم: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمود كهربا.

معلول وكريستو إلى تونس

فيما توجه علي معلول ومحمد الضاوي كريستو، لاعبا الأهلى، من المغرب إلى تونس ‏عقب الانتهاء من مباراة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء الأحد على المركب الرياضي محمد الخامس في ‏إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتوجه معلول إلى تونس لقضاء فترة راحة، فيما ينضم كريستو إلى صفوف منتخب بلاده.‏

تهنئة من لاعبي المنتخب للأهلي

وحرص لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على تهنئة بعثة الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي، وجاء ذلك خلال تواجد بعثة المنتخب فى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب لمواجهة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة، والذي تزامن مع موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من المغرب.

راحة 7 أيام في الأهلي

وحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 7 أيام، بدأت منذ أمس الأثنين وحتى الأحد المقبل 18 يونيو، عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق، وقرر مارسيل كولر، المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.