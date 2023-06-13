شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف تتوج مجهود ثنائية على معلول ومحمد عبد المنعم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثنائية جديدة ظهرت في النادي الأهلي بين التونسي علي معلول، ظهير أيسر القلعة الحمراء، ومحمد عبد المنعم مدافع الفريق، أثمرت عن إحراز أكثر من هدف مؤثر، وكان الهدف الأغلى في شباك الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد محمد الخامس بكازابلانكا، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله وتتويج النادي الأهلي باللقب الأفريقي رقم 11 في تاريخه.

وفاز الأهلي باللقب الأفريقي، عقب تغلبه على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2، حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في القاهرة، وتعادل بهدف لمثله في الدار البيضاء.

وأثمرت ثنائية علي معلول ومحمد عبد المنعم عن 6 أهداف، وذلك منذ عودة عبد المنعم إلى القلعة الحمراء في يناير قبل الماضي، ليثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق، وجاءت أهداف عبد المنعم عن طريق عرضيات معلول بواقع هدف واحد في كل مباراة من المباريات التالية:

- الأهلي والاتحاد المنستيري 1/0

- الأهلي وصن داونز 2/2

- الأهلي والرجاء المغربي 2/0

- الأهلي والوداد المغربي 1/1

- الأهلي والرجاء 1/1

- الأهلي وبتروجت 2/0