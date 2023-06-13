شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف تتوج مجهود ثنائية على معلول ومحمد عبد المنعم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
وفاز الأهلي باللقب الأفريقي، عقب تغلبه على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2، حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في القاهرة، وتعادل بهدف لمثله في الدار البيضاء.
وأثمرت ثنائية علي معلول ومحمد عبد المنعم عن 6 أهداف، وذلك منذ عودة عبد المنعم إلى القلعة الحمراء في يناير قبل الماضي، ليثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق، وجاءت أهداف عبد المنعم عن طريق عرضيات معلول بواقع هدف واحد في كل مباراة من المباريات التالية:
- الأهلي والاتحاد المنستيري 1/0
- الأهلي وصن داونز 2/2
- الأهلي والرجاء المغربي 2/0
- الأهلي والوداد المغربي 1/1
- الأهلي والرجاء 1/1
- الأهلي وبتروجت 2/0
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