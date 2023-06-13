شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى مكتمل الصفوف قبل مواجهة فيوتشر فى نصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت صفوف النادي المصري بشكل كامل قبل اللقاء المرتقب أمام فيوتشر فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد غلق مستشفى المصابين واستعادة خدمات أسامة الجزار، الذى غاب عن مباراة المصري الماضية أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف.

وعاد النادي المصري لاستئناف تدريباته داخل معسكره فى بورسعيد، استعدادا لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين 24 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، على خلفية ما قام به في مباراة غزل المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل فى نقاش حاد مع زملائه في الفريق بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها المصري في مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفني أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

وقرر الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة أمام غزل المحلة.