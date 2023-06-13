شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلى فى المنتخبات خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريراً من جهازه المعاون عن أداء لاعبي الفريق الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم خلال فترة توقف الدورى الحالية، بسبب مباريات الأجندة الدولية.

ويرغب المدير الفني فى الوقوف على كل كبيرة وصغيرة، ومعرفة مدى مشاركات لاعبي الأهلي مع منتخباتهم الوطنية خلال الفترة الحالية قبل بدء فترة الأستعداد للمرحلة المقبلة.

وعادت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح أمس، الاثنين، قادمة من المغرب بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وسادت حالة من الفرحة والسعادة أجواء بعثة المارد الأحمر خلال العودة للقاهرة بعد حصد اللقب القاري للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي.

وتخلّف لاعبو الأهلي الدوليون عن العودة مع المارد الأحمر، حيث تقرر بقاؤهم فى المغرب لحين انضمام باقي عناصر المنتخب الوطني الأول لهم لمواجهة غينيا غد، الأربعاء، بالمغرب فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويتواجد ثمانية لاعبين من الأهلي فى معسكر المنتخب الوطنى وهم: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمود كهربا.

فيما توجه علي معلول ومحمد الضاوي كريستو، لاعبا الأهلى، من المغرب إلى تونس ‏عقب الانتهاء من مباراة الوداد المغربي، وتوجه معلول إلى تونس لقضاء فترة راحة، فيما ينضم كريستو إلى صفوف منتخب بلاده.‏

وحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 7 أيام، بدأت منذ أمس الأثنين وحتى الأحد المقبل 18 يونيو، عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق، وقرر مارسيل كولر، المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.