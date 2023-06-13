شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يواصل التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، التأهيل تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي في ألمانيا بنجاح، وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أكد أن العملية التي أجراها "الونش" هى عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي، موضحاً أن حالة "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة، في أحد مستشفيات ألمانيا.

فى سياق مختلف، اتخذت إدارة نادى الزمالك قرارًا بعدم مناقشة أى عروض محلية تتلقاها الفترة المقبلة للاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق الأبيض، والذين يرفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، التفريط فى خدماتهم باعتبارهم الأعمدة الأساسية، والتي سيقوم الجهاز الفني بتحديد العناصر التى يحتاجها والصفقات المراد إبرامها فى الميركاتو الصيفي المقبل، بناءً على هذا القوام الأساسي.

وأبدى أوسوريو تمسكه باستمرار بعض لاعبى الفريق مع السماح بإمكانية رحيل الآخرين، لعدم تقديمهم مردود جيد وغيابهم عن المستوى، حيث يرغب أوسوريو في تدعيم الزمالك بعناصر مميزة تستطيع تنفيذ طريقة لعبه التي يعتمد عليها، ويشكل فريق متكامل في الموسم الجديد يستطيع المنافسه به على جميع البطولات.