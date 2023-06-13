شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يمنح الأولوية للناشئين فى التدعيمات الصيفية للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، الأولوية في ملف التدعيمات الصيفية المرتقبة للفريق لقطاع الناشئين بالنادي، بعد نجاح تلك التجربة فى الموسم الحالي وتألق عدد من ناشئي الفريق، وفى مقدمتهم عمر فايد الذى أصبح محط اهتمام كبار الأندية فى الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق سيراميكا 22 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وتعادل أسوان والمقاولون 1-1 في المباراة التي جمعتهما باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليحافظ المقاولون على تواجده فى المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.