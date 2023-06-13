شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مصر وغينيا تجمع محمد صلاح ونابى كيتا مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، مع الغينى نابى كيتا زميله السابق في ليفربول الإنجليزى، فى مباراة مصر وغينيا، المقرر لها 14 يونيو فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ورحل نابى كيتا عن ليفربول نهاية الموسم بعدما خرج من حسابات الألماني يورجن كلوب إلى بريمين الألماني فى صفقة انتقال حر، بعدما استمر سنوات طويلة برفقة محمد صلاح في ليفربول.

وستكون مواجهة مصر وغينيا فرصة لاجتماع الصديقين مرة أخرى، ولكن في دور جديد من المنافسة القوية بينهما، حيث يحمل محمد صلاح شارة قيادة المنتخب الوطنى، بينما يحمل نابى كيتا شارة قيادة منتخب غينيا.

وغادرت بعثة منتخب مصر إلى المغرب لخوض المباراة المرتقبة ويترأس البعثة في المغرب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وتشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مواجهة منتخب مصر مع غينيا يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ومباراة ودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر نفسه.

وجاءت قائمة منتخب مصر لتوقف يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو" – أحمد عبد القادر - محمد رضا "بوبو".

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن "تريزيجيه" - محمود كهربا - أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط متفوقًا على منتخب غينيا والذي يأتي في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم يأتي منتخبي مالاوي وإثيوبيا في الترتيب الثالث والرابع برصيد ثلاث نقاط.