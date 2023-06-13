شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكافآت الأهلى بعد التتويج بلقب أفريقيا الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل كل لاعب فى فريق الكرة بالنادي الأهلي على مكافآت مالية ضخمة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي، بعد تخطي عقبة الوداد المغربي في المباراة النهائية.

ووفقاً للائحة النادي الأهلي ، يحصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على راتب شهرين ونصف الشهر مكافآة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، حسب عقده مع النادي، كما يحصل كل فرد أجنبي فى الجهاز الفني على المكافأة ذاتها، علماً بأن راتب كولر ومعاونيه من الأجانب يبلغ 180 ألف دولار شهرياً، فيما يحصل كل فرد مصرى فى الجهاز الفني على راتب ثمانية أشهر مكافآة التتويج باللقب الأفريقي.

أما بالنسبة للاعبي الأهلي، فيحصل كل لاعب على 37 ألف جنيه فى كل مباراة خاضها الفريق بالبطولة القارية، والتى استهلها المارد الأحمر بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 للبطولة.

على صعيد مكافأة النادي الأهلي التي سيحصل عليها من الاتحاد الأفريقي فتُقدر بـ 4 ملايين دولار، ما يعادل 124 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتنص لائحة الكاف على حصول بطل أفريقيا على 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2 مليون دولار.

ويحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 7 أيام، بدأت منذ الأمس وحتى الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب التتويج القاري وقرر مارسيل كولر، المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.