شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جديد عروض حمدى فتحى وأحمد عبد القادر وخليفة على معلول فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى بدأ دراسة عروض الاحتراف التى وصلت للاعبيه عقب التتويج بدورى أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى سوف يفتح ملف العرض القطرى الذى وصل لحمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق من أجل دراسته بعد تأجيله بسبب الانشغال بملف دورى أبطال أفريقيا".

وأوضح شوبير أن الأهلى طلب 5 ملايين يورو فى حين توقف العرض القطرى عند 3 ملايين وحال الوصول لاتفاق بين الطرفين قد يرحل اللاعب بنهاية الموسم الجارى خاصة فى ظل ترحيب إدارة النادى والسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

وأشار، المدير الفنى للأهلى، إلى أن إدارة القلعة الحمراء تفكر أيضاً فى ضم محمد شكرى ظهير الفريق المُعار إلى سيراميكا ليكون خليفة للدولي التونسى على معلول.

ويضيف شوبير: "الأهلى كمان يبدأ دراسة ملف العرض الروسى الذى وصل النادى للتعاقد مع أحمد عبد القادر صانع العاب الفريق من أجل اتخاذ القرار النهائى فى هذا الملف".

وعادت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، صباح أمس الاثنين، قادمة من المغرب بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وسادت حالة من الفرحة والسعادة أجواء بعثة المارد الأحمر خلال العودة للقاهرة بعد حصد اللقب القاري للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادى.

وتخلّف لاعبو الأهلي الدوليون عن العودة مع المارد الأحمر، حيث تقرر بقاؤهم فى المغرب لحين انضمام باقي عناصر المنتخب الوطني الأول لهم لمواجهة غينيا غد، الأربعاء، بالمغرب فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويتواجد تسعة لاعبين من الأهلي فى معسكر المنتخب الوطنى وهم: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمود كهربا – أحمد عبد القادر.