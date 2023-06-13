شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة عرض الأهلى للتعاقد مع تريزيجيه مقابل 10 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة اقتراب محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركى من العودة للنادى الأهلى.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: " تقارير تركية بتقول إن نادى طرابزون وافق على رحيل محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية ورفعوا المقابل المادى لرحيل اللاعب إلى 10 ملايين يورو".

وتابع شوبير: "التقارير دى مش بصدقها بس لازم أقولها هما بيقولوا إن طرابزون التركى تلقى عرضا من الأهلى واتحاد جدة السعودى للتعاقد مع تريزيجيه وحقيقى الله أعلم بصحة الخبر".

وعادت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، صباح أمس الاثنين، قادمة من المغرب بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وسادت حالة من الفرحة والسعادة أجواء بعثة المارد الأحمر خلال العودة للقاهرة بعد حصد اللقب القاري للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي.

وتخلّف لاعبو الأهلي الدوليون عن العودة مع المارد الأحمر، حيث تقرر بقاؤهم فى المغرب لحين انضمام باقي عناصر المنتخب الوطني الأول لهم لمواجهة غينيا غد، الأربعاء، بالمغرب فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويتواجد تسعة لاعبين من الأهلي فى معسكر المنتخب الوطنى وهم: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمود كهربا – أحمد عبد القادر.