شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو فى ضيافة السفارة الإيطالية بروما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفارة المصرية بإيطاليا، برئاسة السفير بسام راضى سفير مصر بإيطاليا، بعثة منتخب مصر الأول المشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو فئة الـ g6 بروما، والتى أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجارى.

خلال منافسات البطولة قام السفير بسام راضى سفير مصر بإيطاليا بمؤازرة وتشجيع لاعبى منتخب مصر الأول للتايكوندو بتواجده مع المهندس محمد عجيزة رئيس البعثة والمشرف على منتخب مصر الأول، والتقط معهم بعض الصور في حضور كل من الكابتن محمد شعبان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو والجهاز الفني محمد شو المدير الفني وأسامة سيد المدرب العام.

كما أثنى السيد السفير بسام راضى على أداء لاعبى منتخب مصر أثناء منافسات البطولة وأشاد بالنتائج الرائعة التي حققها التايكوندو المصري في البطولة بفوز اللاعبة آية شحاتة بالميدالية البرونزية لبطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو في منافسات وزن أقل من 67 كجم، وأعرب عن سعادته بما يحققه لاعبو التايكوندو المصري في البطولات العالمية وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء والاستمرارية في تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الدولية والعالمية والاوليمبية.

شهد الاستقبال إهداء رئيس البعثة المهندس محمد عجيزة درع الاتحاد المصري للتايكوندو للسفير بسام راضى سفير مصر في ايطاليا تقديراً لجهوده المتميزة كسفير لمصر ومايقدمه لأبناء الوطن في إيطاليا.

ترأس البعثة المهندس محمد عجيزة المشرف على منتخب مصر الأول والجهاز الفني للمنتخب محمد شو المدير الفني و أسامة السيد المدرب العام واللاعبين سيف عيسي ، احمد الراوي ، ميسون ايهاب ، آية شحاتة.