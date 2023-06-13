ميدو: حسام غالي هو رئيس النادي الأهلي القادم

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إنه سعيد وفخور بأخيه حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمكانة التي وصل إليها.

وخلال تقديم برنامجه "الريمونتادا" مساء الإثنين، أشار ميدو إلى لقطة ظهور حسام غالي على منصة التتويج في نهائي أفريقيا، مؤكدا أنها رسالة واضحة من إدارة النادي الأهلي بأن "الكابيتانو" هو مستقبل رئاسة النادي، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".

وأوضح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: "حسام غالي سيكون بالطبع رئيس النادي الأهلي القادم، رجل محترم ومتربي كويس، وكل المشاكل اللي واجهها في حياته، معظمها لأنه طول عمره مبيحبش يشوف حاجة غلط، ويسكت عليها".

وتابع: "كل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، على السماح لحسام غالي بالظهور على منصة التتويج خلال تسليم ميداليات وكأس دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، الذي توج به الفريق".

وتوّج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتيّ الذهاب والإياب.