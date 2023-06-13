السوبر الإفريقي.. شوبير يكشف الدولة الأقرب لاستضافة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس بطولة كأس السوبر الأفريقي المقبلة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي للمرة الحادية عشر في تاريخه، فيما فاز اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وتحدث شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء، عن الدولة الأقرب لاستضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة.

وقال الإعلامي إن هناك أنباء عن اتفاقية بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والسعودية لإقامة المباراة في المملكة خلال شهر أغسطس المقبل.

وأشار حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى أنه من المقرر أن تقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي في الفترة بين 11 إلى 13 أغسطس من العام الجاري.

وتمكن النادي الأهلي من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي، بعدما فاز ذهابا في القاهرة 2-1، قبل أن يتعادل إيجابيا 1-1 في الإياب بالمغرب.