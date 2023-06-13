شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى مهنئاً الأهلى: بطولة غالية والمباريات النهائية تكسب ولا تلعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد كشرى نجم النادى الأهلى السابق، عن سعادته بتتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك للمرة الـ11 في تاريخ القلعة الحمراء، وفاز الأهلي في المباراة النهائية على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3 / 2.

وقال كشرى، فى تصريحات لبرنامج كيك أوف على أون سبورت إف إم: نحمد ربنا على البطولة الغالية، كنت حاسس إن ربنا بيرتب لنا فرحة كبيرة من الخارج من المغرب.

وأضاف كشري: البطولة الماضية كان في ظلم واقع على الأهلي بمباراة واحدة في المغرب والتعويض تم من نفس الملعب وعلى حساب نفس الفريق، المباريات النهائية تكسب ولا تلعب ولا يكون بها كرة قدم فنية عالية، الأهلي كان متحفظا في الشوط الأول أمام الوداد.

وواصل نجم الأهلي السابق: تمنيت لو الأهلي دخل مرماه هدف يكون مبكر عشان فريقنا يدخل في أجواء المباراة ويقدر يرجع في النتيجة وهو ما حدث، كولر أجاد بشكل كبير والتغييرات في النهائى كانت في محلها وبصراحة الراجل يسير بشكل رائع مع الأهلي وقريب من البطولة الخامسة وهي الدوري.

واختتم: أكثر لاعبين مؤثرين في الأهلي خلال البطولة، هم محمود كهربا، وعبد المنعم ومحمد هاني، حسين الشحات وبيرسي تاو، ومعلول، لاعبو الأهلي غير أي لاعبي أي نادٍ آخر بسبب حجم المشاركات كل موسم لهذا لازم أوجه لهم التحية، بالنسبة لي ترتيب أفضل ألقاب دوري أبطال أفريقيا، هي نسخة 1982 لأنها كانت الأولى وكانت لها فرحتها الكبيرة، وتليها بطولة 2006، ثم بطولة 2020 على حساب الزمالك.