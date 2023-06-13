شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك.. وبلحاج ينتظم فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين، على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وشهدت الجلسة الحديث عن العديد من المواقف الفنية داخل الملعب، بجانب شرح العديد من الجمل الخططية المراد تنفيذها فى المران.