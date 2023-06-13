شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك.. وبلحاج ينتظم فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين، على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.
وشهدت الجلسة الحديث عن العديد من المواقف الفنية داخل الملعب، بجانب شرح العديد من الجمل الخططية المراد تنفيذها فى المران.
وخاض أحمد بلحاج مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية لتجهيزه للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة فاركو فى دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولى.
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