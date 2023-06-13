شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول الدول المشاركة فى بطولة أفريقيا للسلاح الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للسلاح، التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى الوصول بدءا من يوم 16 من الشهر الحالى.

وضمت قائمة الدول كلا من: بنين، كوت ديفوار وليبيا والمغرب ومالى وموريشيوس والكونغو وكينيا والرأس الأخضر وغانا ونيجيريا وتوجو وبوركينا فاسو والنيجر والكاميرون والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس والجزائر ورواندا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للمنافسة.

وحرص أحمد الميدانى، عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة، على متابعة كل التطورات مع رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة الأفريقية ومناقشة الجهاز الإدارى فى كل التفاصيل الخاصة بوصول البعثات منذ اللحظات الأولى بالمطار، مرورًا بالانتقالات والإعاشة والتدريب وحتى المغادرة.

ويأتى الاهتمام بالبطولة الأفريقية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الرياضى والسياسى بالقارة الأفريقية والمتابعة الدقيقة والمستمرة لعبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولى.

وأكد الميدانى أنه تواصل مع علاء أبو القاسم، المدير الرياضى للاتحاد، لتوفير الأوقات المناسبة لتدريب اللاعبين بالمنتخب المصرى مع أيمن غنيم، المدير الإدارى، ولتوفير التوقيتات المناسبة لباقي الفرق المشاركة.

يذكر أن بطولة أفريقيا ستقام للأسلحة الثلاثة فى منافسات الرجال والسيدات فردى وفرق خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو فى صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.