شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل سامسون وتعليمات خاصة لـ روقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك برنامجه التأهيلى على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء فاركو فى كأس مصر.

وخاض سامسون مجموعة من التدريبات التأهيلية، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوى أخصائى التأهيل بالفريق، وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبى للفريق.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة فاركو فى دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولى.

من ناحية أخرى منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق تعليمات خاصة لمحمد أشرف "روقا" لاعب الوسط، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم.

وشرح "أوسوريو" للاعب الفريق مجموعة من الأدوار الفنية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص الضغط على المنافس واستخلاص الكرة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية، وشهدت الفقرة التركيز على الضغط على المنافس واستخلاص الكرة حال وجود الفريق فى الوضعية الدفاعية، بجانب تنفيذ بعض الجمل الخاصة ببناء الهجمة.