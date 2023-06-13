محمد الشناوى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام غينيا

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى من المشاركة أساسيا أمام غينيا فى المباراة المقرر لها غدا الأربعاء فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.

واطمأن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا على جاهزية محمد الشناوى تماما للمشاركة فى المباراة المرتقبة وشفائه تماما من تمزق السمانة.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.