شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إقامة السوبر الأفريقى فى القاهرة مشروط.. والأهلى يعلن مفاجأة خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن مباراة السوبر الأفريقى، التى ستجمع فريقى الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى ستقام فى القاهرة طبقاً للائحة الاتحاد الأفريقى بشرط.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى سيلاقى فريق اتحاد العاصمة الجزائرى بطل الكونفدرالية فى مباراة السوبر الأفريقى المحدد لها من 11 لـ13 أغسطس المقبل بعد تتويج المارد الأحمر بطلا لقارة أفريقيا".

ويضيف شوبير: "مباراة السوبر الأفريقى ستقام فى القاهرة طبقاً للائحة الكاف التى تنص على إقامة اللقاء على ملعب بطل دورى أبطال أفريقيا إلا إذا كان الكاف وقع اتفاقية على إقامتها فى دولة معينة".

من ناحية أخرى، كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى يستعد للكشف عن تفاصيل مفاجأة مدوية لجماهيره خلال شهر.

وقال شوبير "الأهلى سوف يعقد مؤتمرا صحفيا خلال شهر لإعلان مفاجأة مدوية بمثابة تحقيق حلم غالى لجماهيره طالما حلمت به".

ويضيف شوبير "الأهلى أنهى كل الدراسات والمناقشات وسوف يعلن خلال شهر عن تفاصيل المفاجأة وبعدها سوف تتم فوراً الأمور التنفيذية على أمر واقع لتحقيق حلم جماهير الأهلى".

وعادت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى صباح أمس الاثنين، قادمة من المغرب بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وسادت حالة من الفرحة والسعادة أجواء بعثة المارد الأحمر خلال العودة للقاهرة بعد حصد اللقب القاري للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي.

وتخلّف لاعبو الأهلي الدوليون عن العودة مع المارد الأحمر، حيث تقرر بقاؤهم فى المغرب لحين انضمام باقي عناصر المنتخب الوطني الأول لهم لمواجهة غينيا غد، الأربعاء، بالمغرب فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويتواجد تسعة لاعبين من الأهلي فى معسكر المنتخب الوطنى وهم: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمود كهربا – أحمد عبد القادر.