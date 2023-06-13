شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش يعلن مجموعات بطولة العظماء الثمانية الأخيرة بالموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن مجموعتي الرجال والسيدات، ببطولة العظماء الثمانية المقرر إقامتها في مصر والتى تعد آخر بطولات الموسم الجارى.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة العظماء الثمانية فى مصر خلال الفترة بين 20 إلى 25 يونيو الجارى، حيث تصنف البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

السيدات:

ـ المجموعة الأولى: نوران جوهر، هانيا الحمامي، البلجيكية نيلي جليس، الأمريكية أوليفيا فيتشر

ـ المجموعة الثانية: نور الشربيني، النيوزيلندية جويل كينج، نور الطيب، الإنجليزية جورجينا كيندي.



مجموعتي السيدات

الرجال:

ـ المجموعة الأولى: مصطفى عسل، البيروفي دييجو إلياس، مروان الشوربجي، الفرنسي فيكتور كورين.

ـ المجموعة الثانية: علي فرج، الإنجليزي محمد الشوربجي، النيوزيلندي بول كول، مازن هشام.



مجموعتي الرجال

وتضم بطولة العظماء الثماني أفضل 8 لاعبين بمنافسات الرجال ومثلهم بمنافسات السيدات على مستوى العالم، وذلك من اللاعبين المصنفين بقائمة التوب 10، من الأكثر وصولاً للمباريات النهائية خلال الموسم.

وتقام البطولة بنظام دور المجموعات، حيث تقسم المنافسات فى الرجال والسيدات إلى مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 4 لاعبين، يتأهل منهم 4 لاعبين فقط بمنافسات الرجال و4 لاعبات بمنافسات السيدات للدور نصف النهائى.

ويحمل الثنائى، مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج، لقب النسخة الأخيرة من البطولة.