شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يرسل قائمته النهائية فى أمم أفريقيا 14 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأولمبى، عن الموعد الأخير لإرسال قائمة المنتخب النهائية المقرر مشاركتها فى بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

وقال حرب إن الموعد الأخير لإرسال القائمة هو 14 يونيو الجارى، موضحا أن هناك 23 لاعبا تم اختيارهم، وستتم إضافة 3 لاعبين كقائمة احتياطية لكنها لن تنضم للمنتخب أو تسافر مع البعثة إلا حال الاحتياج لهم.

وتضم مجموعة مصر كلا من: مالى والجابون والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.

وتضم القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

وكشف روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن استقرار الجهاز الفنى على اللاعبين الأكثر جاهزية، بعد إعطاء الفرصة لـ46 لاعباً فى البداية، وتصفيتهم لـ 23 لاعباً، يمثلون المنتخب فى أمم أفريقيا.

وقال ميكالى، فى المؤتمر الصحفى: "إن بعض الأندية منحت اللاعبين فرصة المشاركة، وأنا أوجه لهم الشكر لهذا التعاون، ولدينا رسم بيانى عن نسب مشاركة كل اللاعبين واخترنا القائمة بعناية كبيرة".

أكد روجيريو ميكالى أن المنتخب قادر على التأهل للأولمبياد.