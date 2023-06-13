شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب التايكوندو تصل القاهرة بعد التتويج ببرونزية الجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر الأول للتايكوندو إلى القاهرة بعد المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو فئة الـg6 بروما خلال الفترة من 9 الي 11 يونيو بالعاصمة الإيطالية روما.

كان في استقبال البعثة المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الإتحاد العربي للتايكوندو.

وشهدت البطولة حصول مصر علي الميدالية البرونزية عن طريق اللاعبة آية شحاتة في منافسات وزن أقل من 67 كجم ليحقق بذلك منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الثالثة فى البطولات العالمية في اقل من اسبوعين بعد احراز ميداليتين برونزيتين تاريخيتين في بطولة العالم باذربيجان بداية الشهر الحالي ليؤكد التايكوندو المصري الحفاظ على مكانته العربية والإفريقية والعالمية في اللعبة

ترأس بعثة منتخب مصر المهندس محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الوطني الأول وضمت البعثة الجهاز الفني للمنتخب المكون من المدير الفني محمد شو ، و أسامة سيد المدرب العام للمنتخب واللاعبين سيف عيسي ، آيه شحاته ، ميسون ايهاب ، احمد الراوي