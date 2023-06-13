شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة دوري أبطال أفريقيا تستعرض أداء محمد عبد المنعم أمام الوداد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا على "تويتر" ملخص لأداء محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم أول أمس ، الأحد، بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء التي إنتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتوّج الأهلي باللقب القاري للمرة الـ11 في تاريخه بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

وعلّقت الصفحة على ملخص أداء عبد المنعم ، قائلة: دفاع. ✅ ، هجوم. ✅ وأضافت : أداء رائع من محمد عبدالمنعم استحق عليه حصد جائزة توتال إنرجيز لأفضل لاعب في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا