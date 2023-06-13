شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينشر صورته مع محمد صلاح فى معسكر الفراعنة ويعلق: أخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي صورة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الانجليزي والفراعنة، وذلك على هامش تواجدهم في معسكر المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة غينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وعلق كهربا: "أخويا".



كهربا وصلاح

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا، بالتنسيق مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وضع برنامج خاص للاعبي الأهلي الدوليين قبل مباراة مباراة غينيا الأربعاء المقبل، باستاد مراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

وانضم لاعبو النادى الأهلى لمعسكر المنتخب فى المغرب أمس، بعد خوض مباراة إياب نهائي دورى أبطال افريقيا أمام الوداد المغربى مساء الأحد، وهم محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.