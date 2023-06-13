شكرا لقرائتكم خبر عن إيزى إيميكا يقترب من تجديد تعاقده مع المصرى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النيجيرى إيزى إيميكا، لاعب وسط النادى المصرى، من تجديد تعاقده مع النادى البورسعيدى لمدة موسمين مقبلين، حيث ينتهى عقد إيميكا مع المصرى بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع مجاناً لأى نادٍ.

ويترقب إيميكا بدء مفاوضات التجديد مع النادى المصرى خلال الأيام المقبلة، والتى من المقرر أن تكون لمدة موسمين إضافيين.

وعاد النادى المصرى لاستئناف تدريباته داخل معسكره فى بورسعيد، استعدادا لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين 24 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى للنادى المصرى فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، على خلفية ما قام به فى مباراة غزل المحلة، والتى جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل فى نقاش حاد مع زملائه فى الفريق بسبب رغبته فى تسديد ركلة الجزاء التى حصل عليها المصرى فى مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفنى أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدى.

وقرر الدكتور ميمى عبد الرازق، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة أمام غزل المحلة.