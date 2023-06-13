شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمه الرياضية تغرم إنبى 910 آلاف دولار بسبب زياد بوغطاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المحكمة الرياضية "الكاس"، حكماً بتغريم نادي إنبي 910 آلاف دولار، بسبب لاعبه السابق زياد بوغطاس في قضيته ضد النادي البترولي، وإلزام إنبي بدفع كل المستحقات المالية للاعب.

يذكر أنّ بوغطاس قام بفسخ عقده مع نادي انبي في أكتوبر 2021 من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر: ‏المحكمه الرياضيه الكاس تصدر حكما لصالح اللاعب زياد بوغطاس ضد نادي انبي بغرامه 910 الف دولار.



شوبير

فى سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

وأكد تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، حاجته لكل عنصر بصفوف الفريق البترولى، من أجل استمرار التواجد على المراكز المتقدمة في جدول الدورى الممتاز الموسم المقبل، في ظل صعوبة المنافسة.

ويضع مسئولو نادى إنبى الحفاظ على قوام الفريق على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة حتى لا يتعرضوا لظروف صعبة، مثلما حدث في الموسم الماضى ونجاة الفريق البترولى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى بصعوبة.