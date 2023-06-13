شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم أستراليا 4/0 فى أولى مباريات كأس العالم لناشئى الاسكواش بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش، على نظيره الأسترالي بنتيجة 4/0، وذلك في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم المقامة بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجاري.

وجاءت نتائج المنتخب الوطني كالتالي:

فوز كريم الحمامي على منافسه كالفيرت بنتيجة: 3/1

فوز فيروز أبو الخير على منافستها تورنبل بنتيجة: 3/1

فوز علي أبو العنين على منافسه وايت بنتيجة: 3/0

فوز كنزي أيمن على منافستها هايدون بنتيجة: 3/0

وانطلقت بطولة كأس العالم لناشئي الاسكواش بالهند، اليوم الثلاثاء، والتى تستضيفها مدينة تشيناي بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجارى، وتشارك 8 دول فى تلك النسخة، يمثلها 32 لاعباً، بحيث يكون كل منتخب ممثل بلاعبين من الشباب ولاعبتين من الشابات، تلعب أربع مباريات ضد بعضها البعض.

وضم محمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش، 4 لاعبين لقائمة الفراعنة وتشارك مصر بفريق مختلط مكون من اللاعبين و اللاعبات: فيروز أبو الخير - كنزي أيمن - كريم الحمامي - علي أبو العينين.

وجاءت الدول المشاركة في البطولة كالتالي: مصر، الهند، أستراليا، اليابان، كولومبيا، ماليزيا، جنوب أفريقيا، هونج كونج "الصين".

من ناحية أخرى، يرى علي فرج بطل العالم للاسكواش أن صدارة المصريين للتصنيف العالمي ليست مُهددة رغم دخول أكثر من لاعب أجنبي في المنافسة.

وقال علي فرج في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لا توجد دولة يمكنها السيطرة على صدارة التصنيف العالمي طوال الوقت، ومن الطبيعي أن يكون هناك تناوب بين اللاعبين، وأسعى أنا ومصطفى عسل وباقي زملائي للوصول إلى الصدارة والمنافسة قائمة".