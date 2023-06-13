شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم لـ مصطفى شوبير : أنت بتشتغل وبتتعب وربنا عوّضك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد عبد المنعم لاعب الأهلي بزميله في الفريق مصطفى شوبير ، والمجهود الذي يقوم به خلال الفترة الماضية وهو ما جعل الأخير يتألق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد حسب تأكيدات عبد المنعم.

وتوّج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بالفوز على الوداد المغربي 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي البطولة ، ودافع مصطفى شوبير عن عرين الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة وقدم عرضاً قوياً ليفوز الأحمر بهدفين لهدف قبل أن يعود محمد الشناوي الحارس الأساسي ويشارك في لقاء العودة بالمغرب الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وتحدث مصطفى شوبير عن تفوقه في مباراة الذهاب خلال تصريحات أدلى بها أمس لقناة أون سبورت ، قائلاً: الحمد لله على التألق وإشادة الجميع بمستوايا ، وواصل: دي خلفية الموبايل بتاعتي مش بتتغير.. "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً" .. وتابع مصطفى شوبير : "الآية دي المرجع بتاعي".

ليرد عليه محمد عبد المنعم عبر الأنستجرام ، قائلاً: "وأنت بتشتغل وبتتعب وربنا عوّضك ولسة عوض ربنا كبير"