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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم لـ مصطفى شوبير : أنت بتشتغل وبتتعب وربنا عوّضك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد عبد المنعم لاعب الأهلي بزميله في الفريق مصطفى شوبير ، والمجهود الذي يقوم به خلال الفترة الماضية وهو ما جعل الأخير يتألق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد حسب تأكيدات عبد المنعم.
وتوّج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بالفوز على الوداد المغربي 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي البطولة ، ودافع مصطفى شوبير عن عرين الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة وقدم عرضاً قوياً ليفوز الأحمر بهدفين لهدف قبل أن يعود محمد الشناوي الحارس الأساسي ويشارك في لقاء العودة بالمغرب الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.
وتحدث مصطفى شوبير عن تفوقه في مباراة الذهاب خلال تصريحات أدلى بها أمس لقناة أون سبورت ، قائلاً: الحمد لله على التألق وإشادة الجميع بمستوايا ، وواصل: دي خلفية الموبايل بتاعتي مش بتتغير.. "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً" .. وتابع مصطفى شوبير : "الآية دي المرجع بتاعي".
ليرد عليه محمد عبد المنعم عبر الأنستجرام ، قائلاً: "وأنت بتشتغل وبتتعب وربنا عوّضك ولسة عوض ربنا كبير"
محمد عبد المنعم يرد على مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
أكد مصطفى شوبير، حارس النادى الأهلى، أنه ذاكر لاعبى الوداد المغربى قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا بشكل مفصل، وربنا كان موفقنى جدا بدعوة أمى.
وقال مصطفى شوبير، فى حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "فى ناس فى حياتى هما مرايتى وبسمع ليهم دايما، ولازم أرجع لهم فى كل خطوة حتى أسير بشكل صحيح".
وأضاف: "انفراد صلاح محسن توفيق من ربنا، فأنا خدت خطوتين وبدأت أوهمه أنى هنزل تحت وأول ما لعب الكرة قفزت بأعلى حاجة عندى وربنا وفقنى".
وتابع: "كنت محتاج أحافظ على تركيزى بعد تصدى تسديدة خطيرة فى مباراة الوداد حتى لا أشوش تركيزى وأخطأ فى اللعبة التالية، وخرجت على مهاجم الوداد بسرعة وفردت كل جسمى أمامه، وكل الحراس متأثرين بمانويل نوير".
واستطرد: "كنت مذاكر الضربات الثابتة للاعبى الوداد قبل مباراة النهائى، وأخذت قرار أنى أمسك الكرة مرة واحدة لأنى توقعت أنه هيشوطها فى زاويتى لأنى الحارس الثالث وربنا وفقنى".
وأردف: "طاهر محمد طاهر قال لى على تصدى الركلة الثابتة فى مباراة الوداد إنت مجنون، وتسديدة الوداد اللى جت فى العارضة ملمستهاش وطلعت بدعوة أمى".
وواصل: "مش بتكلم مع حد يوم المباراة ولا حتى والدتى، وأختى بتبعت ليا أدعية قبل المباراة ولازم أقرأها".
وعن هدف الوداد، قال: "هدف الوداد فى القاهرة خطأ من جميع اللاعبين، ولكن لم نتوقف عنده كثيرا، وبعد المباراة كان عندنا ثقة إننا هنروح نسجل فى المغرب وناخد البطولة والحمد لله حصل".
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