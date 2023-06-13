شوبير يكشف أسماء الراحلين عن الأهلي في الصيف

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسماء الراحلين عن صفوق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى العروض المقدمة لبعض اللاعبين من أجل الرحيل خلال الميركاتو.

وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء،: "أيمن أشرف قصته انتهت مع النادي الأهلي، بجانب البرازيلي برونو سافيو، أيضًا بجانب شادي حسين قد يرحل إعارة".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه سيتم فتح ملف عروض كل من حمدي فتحي الذي يملكه من الدوري القطري، بجانب العرض الروسي لضم أحمد عبد القادر.

وتابع شوبير: "الأهلي بعدما انتهى من دوري أبطال إفريقيا وحقق اللقب، الآن سينظر في جميع عروض اللاعبين".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحقق اللقب رقم 11 في تاريخه وينفرد بصدارة الأندية الإفريقية وبفارق كبير عن منافسيه.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة بنظيره فريق حرس الحدود، في مواجهة مؤجلة من الجولة 16 لبطولة الدوري الممتاز.

وتقام مواجهة الأهلي وحرس الحدود، يوم الخميس 22 يونيو، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ستاد الكلية الحربية، في أول لقاءات المارد الأحمر المؤجلة من 6 مؤجلات.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، من 24 مباراة، فيما يحتل بيراميدز صدارة المسابقة مؤقتا من 30 مباراة.