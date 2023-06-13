بعد القرار القنبلة.. خطوة عاجلة من باريس سان جيرمان بشأن كيليان مبابي وريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

تتوالى الأخبار بشأن مستقبل نجم المنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بعد المفاجأة المدوية التي فجرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مساء أمس الإثنين.

وكانت "ليكيب" قد ذكرت أن مبابي أخبر إدارة نادي العاصمة الفرنسية بأنه ينوي الرحيل الصيف المقبل، حيث لا يرغب في تفعيل بند التمديد لعام 2025.

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر أثار غضب باريس سان جيرمان، الذي أصبح بين خيارين لا ثالث لهما، إما بيع مبابي هذا الصيف أو الإبقاء عليه ورحيله مجانًا الصيف المقبل دون استفادة مادية منه.

ويظهر في الصورة حاليًا نادي ريال مدريد، الذي ارتبط مرارًا وتكرارًا بضم مبابي، إذ أن الأخير كذلك يُعد من مشجعي الفريق الملكي الإسباني منذ الطفولة.

ووفقا لتقارير، فيبدو أن باريس سان جيرمان لا ينوي تسهيل الطريق أمام ريال مدريد، رغم القرار الأخير لـ مبابي بشأن مستقبله.

وقال الصحفي "manu carreño" بشبكة "كادينا سير" الإسبانية إن باريس سان جيرمان بات منفتحًا على فكرة بيع كيليان مبابي هذا الصيف، عكس توجهاته في السابق.

وأشار الصحفي إلى إنه بالرغم من ذلك، فإن النادي الفرنسي مستعد لبيع مبابي لأي نادِ باستثناء ريال مدريد.

وفي السياق، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد لازال يستهدف التعاقد مع مبابي الصيف الجاري، خاصة بعد رحيل مواطنه كريم بنزيما إلى اتحاد جدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان غاضبة بشدة من توقيت تسريب خطاب مبابي، وذلك بعد يومين فقط من الفيديو الشهير لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الذي يعد فيه أحد المشجعين بضمه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية حددت 185 مليون يورو، للموافقة على رحيل كيليان مبابي هذا الصيف.