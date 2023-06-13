شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: فخور بانتمائى لجيل حقق تاريخا كبيرا للكيان الأهلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي أنه يشعر بالفخر بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، ونشر الحارس الدولي فيديو لملخص لمساته أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر حسابه على "إنستجرام" ، وعلّق قائلاً: بفضل الله وتوفيقه، شرف كبير قيادةٌ فريق الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة! فخورٌ كوني ضمن جيل رجالة ولاعيبه قدرت تحقق تاريخ كبير للكيان