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محمد الشناوى: فخور بانتمائى لجيل حقق تاريخا كبيرا للكيان الأهلاوى

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القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي أنه يشعر بالفخر بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، ونشر الحارس الدولي فيديو لملخص لمساته أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر حسابه على "إنستجرام" ، وعلّق قائلاً: بفضل الله وتوفيقه، شرف كبير قيادةٌ فريق الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة! فخورٌ كوني ضمن جيل رجالة ولاعيبه قدرت تحقق تاريخ كبير للكيان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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