شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يترقب تحديد مصيره مع فيوتشر بعد غيابه عن المشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، تحديد مصيره بنهاية الموسم الجاري، في ظل غيابه عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة، وكان رفعت قد عاد إلى فيوتشر بعد قطع إعارته إلى فريق الوحدة الإماراتي في يناير الماضي.

ومنذ عودته إلى فيوتشر شارك رفعت في 6 مباريات فقط بواقع 3 لقاءات في الدوري المصري ومثلهم في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب رفعت عن المشاركة في المباريات منذ 62 يوماً، حيث ترجع آخر مشاركة لأحمد رفعت مع فيوتشر إلى 12 أبريل 2023، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.