عبد المنعم وياسر إبراهيم يقتربان من قيادة دفاع منتخب مصر أمام غينيا

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم لاعبا النادى الأهلى ومنتخب مصر، من قيادة دفاعات المنتخب أمام غينيا غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويغيب أحمد حجازى ومحمود الونش عن معسكر منتخب مصر الحالى بسبب الإصابة، وتتجه النية لدى الجهاز الفنى للدفع بعبد المنعم وياسر ابراهيم فى مباراة الغد.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.