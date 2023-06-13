شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء الزمالك.. إصابة بازوكا مدافع المحلة بالتهاب فى أوتار الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد بازوكا مدافع فريق غزل المحلة عن إصابته بالتهاب في الأوتار الخارجية للركبة وعلى الفور قام الجهاز الطبي للفريق بقيادة دكتور خالد الجميزى بوضع برنامج علاجى له .

وشارك محمد بازوكا في 30 مباراة مع فريق غزل المحلة هذا الموسم و يعتمد عليه الجهاز الفني في التشكيل الأساسى لخط الدفاع .

ومن المقرر أن يلاقى غزل المحلة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز الثلاثاء 27 من الشهر الجارى باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات و التعادل فى مثلها والخسارة فى 15 مباراة.