شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب انتعاش الخزينة بـ4 ملايين دولار بعد التتويج ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي إنتعاش خزينته بملايين الدولارات بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، ومن المقرر إرسال مكافأة الفوز ببطولة أفريقيا للنادي الأهلي الفترة المقبلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويحصل الأهلي من الاتحاد الأفريقي على مكافآة مالية تُقدر بـ 4 ملايين دولار، ما يعادل 124 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتنص لائحة الكاف على حصول بطل أفريقيا على 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2 مليون دولار.

في الوقت نفسه ، يحصل كل لاعب فى فريق الكرة بالنادي الأهلي على مكافآت مالية ضخمة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي، بعد تخطي عقبة الوداد المغربي في المباراة النهائية.

ووفقاً للائحة النادي الأهلي ، يحصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على راتب شهرين ونصف الشهر مكافآة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، حسب عقده مع النادي، كما يحصل كل فرد أجنبي فى الجهاز الفني على المكافأة ذاتها، علماً بأن راتب كولر ومعاونيه من الأجانب يبلغ 180 ألف دولار شهرياً، فيما يحصل كل فرد مصرى فى الجهاز الفني على راتب ثمانية أشهر مكافآة التتويج باللقب الأفريقي.

أما بالنسبة للاعبي الأهلي، فيحصل كل لاعب على 37 ألف جنيه فى كل مباراة خاضها الفريق بالبطولة القارية، والتى استهلها المارد الأحمر بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 للبطولة.