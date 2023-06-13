ماذا يحتاج منتخب مصر من مواجهة غينيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 ؟

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القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة منتخب غينيا، فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ونلقى الضوء في السطور التالية على استعدادات الفراعنة لهذه المباراة المصيرية..

ج: تحتاج كل من مصر وغينيا لضمان التأهل رسميًا إلى أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار إلى نقطة واحدة، ما يعني أن التعادل يكفيهما للتأهل معا.

س: ماذا يحتاج منتخب مصر من مواجهة غينيا ؟

س: ماهو موعد مباراة مصر وغينيا ؟

ج: يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا فى التاسعة مساء غداً الاربعاء على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب، فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

س: لماذا تقام مباراة مصر وغينيا في المغرب ؟

ج: كان من المفترض إقامة المباراة فى غينيا، ولكن بسبب أزمة حصول الملاعب الغينية على الرخصة الأفريقية تم نقل المباراة لخارج البلاد لتقام فى المغرب.

س: ماهو ترتيب مجموعة منتخب مصر ؟

ج: منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في 3 مواجهات والخسارة في لقاء وحيد.

ويأتي في المركز الثاني غينيا برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث مالاوي بـ 3 نقاط وفي المركز الرابع إثيوبيا بـ 3 نقاط.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا ؟

ج: مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023 تُنقل فقط وحصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

س: ماهى قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا ؟

ج: تضم القائمة كل من حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.