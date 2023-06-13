7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كولر يرفض إراحة نجوم الأهلى الكبار قبل حسم لقب الدورى رسمياً ،محمد الشناوى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام غينيا.

محمد الشناوى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام غينيا

اقترب محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى من المشاركة أساسيا أمام غينيا فى المباراة المقرر لها غدا الأربعاء فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.

كولر يرفض إراحة نجوم الأهلى الكبار قبل حسم لقب الدورى رسمياً

رفض السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، فكرة إراحة اللاعبين الكبار فى الفريق لنهاية الموسم عقب حسم اللقب الأفريقى، مؤكداً أنه لن يتخذ هذا القرار سوى بعد حسم لقب الدورى بشكل رسمى لعودة البطولة الغائبة عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين. كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى بدأ دراسة عروض الاحتراف التى وصلت للاعبيه عقب التتويج بدورى أبطال أفريقيا. منح الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، الأولوية في ملف التدعيمات الصيفية المرتقبة للفريق لقطاع الناشئين بالنادي، بعد نجاح تلك التجربة فى الموسم الحالي وتألق عدد من ناشئي الفريق، وفى مقدمتهم عمر فايد الذى أصبح محط اهتمام كبار الأندية فى الدوري.

المنتخب الأولمبى يرسل قائمته النهائية فى أمم أفريقيا 14 يونيو

كشف محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأولمبى، عن الموعد الأخير لإرسال قائمة المنتخب النهائية المقرر مشاركتها فى بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

تعرف على مكافآت الأهلى بعد التتويج بلقب أفريقيا الـ11

يحصل كل لاعب فى فريق الكرة بالنادي الأهلي على مكافآت مالية ضخمة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي، بعد تخطي عقبة الوداد المغربي في المباراة النهائية.

إيزى إيميكا يقترب من تجديد تعاقده مع المصرى لمدة موسمين