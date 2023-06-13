ميسي: لن أشارك في مونديال 2026.. ولم أعد أهتم بالكرة الذهبية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عدم نيته في المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026 ،والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسي

وقال ميسي خلال حواره مع شبكة Titan Sports ، أثناء تواجده في الصين : " 2022 كانت آخر كأس عالم لي، ليس لدي أي نية للمشاركة مرة أخرى في تلك البطولة، لماذا أشارك إذا كنت قد حققت كل البطولات الممكنة؟".

وأضاف ميسي عن الكرة الذهبية الثامنة: "لم يعد ذلك يهمني بعد الآن، في هذه المرحلة من مسيرتي، الجوائز الفردية لم تعد مهمة، أهم جائزة كانت الفوز ببطولة كأس العالم بالنسبة لي".

وواصل ليونيل : "إذا فزت بالكرة الذهبية، فلا بأس، إذا لم يحدث، فلا بأس أيضًا، لم أعد مهتمًا بعد الآن".

وتابع ميسي : "بعد الفوز ببطولة كأس العالم، أشعر بالرضا والامتنان على مسيرتي الكروية، ليس لدي أي شيء أقاتل من أجله بعد الآن، لقد فعلت كل ما كان علي فعله".