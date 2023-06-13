موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر، نظيره الغيني فى التاسعة مساء غد، الأربعاء، على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب، فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

يتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة قبل مواجهة غينيا برصيد 9 نقاط، ويشاركه المنتخب الغيني الصدارة بنفس الرصيد.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط

وسيكون منتخبا مصر وغينيا كل منهما في حاجة إلى نقطة واحدة في هذه المواجهة، لضمان تأهلهما معا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط .

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غينيا

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراة غينيا، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا

تنقل مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023 حصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة.

وتُنقل مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.