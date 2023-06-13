مبابي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد، بعد أن أصدر خطابا صحفيا أكد من خلاله عدم تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي عقب انتهاء عقده.

ورد مبابي عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» على ما نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية بشأن رغبة اللاعب في الانتقال لريال مدريد :" أكاذيب، كلما زادت كلما زادت المشاهدات، لقد قلت بالفعل إنني سأستمر في باريس سان جيرمان بالموسم المقبل لأنني سعيد جدًا بوجودي بهذا النادي".

وارتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال لريال مدريد وكان الفرنسي قريبًا من قلعة سانتياجو برنابيو لولا تجديد تعاقده مع الفريق الفترة الماضية.