شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى جاهز لتدعيم بيراميدز فى مواجهة الاتحاد بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، جاهزًا لتدعيم صفوف فريقه فى المباراة المقبلة، أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر لها يوم 22 من الشهر الجارى، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ويعود شريف إكرامى لتدعيم صفوف فريقه، بعد إنتهاء الإيقاف من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، والتى سبق وقررت إيقافه لمدة شهرين، على خلفية أزمة تناول المنشطات، تنتهي فى 28 مايو، الماضى، حيث خضع لكشف المنشطات قبل مواجهة بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى الكونفيدرالية.

وسبق وأوضح شريف إكرامى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه أبلغ مسئولى مكافحة المنشطات بأنه يتناول نوع علاج ربما يكون ضمن المنشطات، لذا جاءت العقوبة مخفضة شهرين فقط.

ويخوض شريف إكرامى تدريباته بقوة مع الفريق السماوى، من أجل العودة بعدما أنتهت عقوبة إيقافه عن المشاركة.

فى سياق أخر، كان هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أكد طلب النادي تأجيل مباراته في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر أمام الاتحاد السكندري، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومراعاة لظروف النادي في الفترة المقبلة.