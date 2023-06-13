شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالقميص الأبيض والشورت الأسود فى مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت والجوارب الأسود، بينما يرتدي المنتخب الغيني القميص الأحمر والشورت الأصفر.

حضر الاجتماع الفني محمد غرابة مدير المنتخب، ومينا سامح إداري المنتخب ومحمد مراد المنسق الاعلامي وعبد الله سيد مدير المهمات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف غينيا، بينما مالاوي وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط فقط.