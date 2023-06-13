شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين يطلب من بابا فاسيليو حسم موقفه بالمشاركة في مباريات البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد ياسين مدافع فريق البنك الاهلى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني بمنحة الفرصة و المشاركة في المباريات المقبلة خلال جلسة جمعتهم أثناء التدريبات في ظل تنفيذ جميع التعليمات .

ويعد أحمد ياسين من أفضل عناصر فريق البنك الاهلى خلال المرحلة الماضية حيث شارك هذا الموسم مع الفريق في 19 مباراة .

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر يوم 23 من الشهر الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في تمام الساعة السادسة و النصف مساء ثم يستضيف الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم 29 و تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل فى 11 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.