شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين مصيلحى وعمر لبحث ملفات الكرة وعرض الملابس فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحى رئيس مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى جلسة خاصة مع محمد عمر المدير الرياضى للنادى ، لبحث عدد من الملفات الهامة بخصوص عدد من الأمور التى تخص الملف الرياضى بقلعة زعيم الثغر.

وقال محمد عمر إن الجلسة مع مصيلحى حسمت الكثير من الملفات الخاصة بفريق الكرة والاجواء حوله وكذلك تفاصيل كثيرة عن اللاعبين وتحفيزهم لطريق الانتصارات .

وأوضح أن هناك عرض من أحد الشركات العربية تقدمت اليوم بعرض لملابس الفريق فى الموسم المقبل سيتم عرضه لاخد الموافقة عليه فى حال القبول.

وقال عمر إن ملف كره القدم والصفقات الجديدة والعروض المقدمة للاعبين ستكون أهم الملفات التى سيتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة .