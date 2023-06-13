شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: أزمة زياد بوغطاس تخص المجلس السابق ..ونتحدث مع محام إيطالى لحسم القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أن قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق أول ملف واجهه عندما تولى مهمة رئاسة مجلس إدارة النادى فى نوفمبر 2021 والحكم كان صدر فى أكتوبر 2021 خلال تواجد المجلس السابق.

أوضح أيمن الشريعى أنه عكف على حل ملف زياد بوغطاس منذ قدومه لرئاسة النادى لإنهاء الأزمة بالتواصل مع اللاعب ومحاميه أنيس بن ميم ولكن الأمر تعطل بسبب ظروف ما.

أشار أيمن الشريعى إلى إنه تم فسخ عقد زياد بو غطاس فى عهد المجلس السابق فى أكتوبر 2021 ليتفاجأ بغرامة موقعة على النادى من لجنة فض المنازعات بفيفا بقيمة تخطت المليون دولار.

أوضح رئيس نادي إنبى أنه على تواصل مستمر حالياً مع المحامى الايطالى سلفاتوري لإسدال الستار على الملف بشكل نهائى.

ولفت الشريعى إلى أن الحكم عبارة عن 816 ألف دولار مقسمة إلى 125ألف دولار قبل الفسخ و690 ألف دولار قيمة فسخ العقد.